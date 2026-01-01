Морские суда перестали заходить в порты Одессы

Морские суда в январе 2026 года массово перестали заходить в порты Одессы и Одесской области. Причина, как сообщает пресс-служба Украинской зерновой ассоциации, ракетные удары ВС России по портовой инфраструктуре.

Как сказано в сообщении УЗА, судовладельцы приостанавливают заходы в украинские глубоководные порты на фоне активизации атак и все более частых повреждений торговых судов. Отмечается, что они ожидают деэскалации ситуации.

Ранее сообщалось, что после усиления атак России на портовую инфраструктуру в декабре 2025 года украинский экспорт зерна уже упал на 16%. Удары продолжаются: так, в четверг, 15 января, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" атаковал порт в Черноморске.