Вооружённые силы России нанесли серию высокоточных ударов по инфраструктуре ВСУ в Киеве, Днепропетровске, Павлограде и Полтаве, а также в Харьковской области и в подконтрольной Киеву части Запорожья. Военные цели на Украине ликвидируют в ответ на атаки по российской энергоинфраструктуре и гражданским объектам. По всему фронту наступают на врага наши бойцы и в зоне спецоперации.

Сокрушительное поражение неонацистам наносят истребители-бомбардировщики. В этот раз экипаж Су-34 прицельным огнем ликвидировал пункт управления БПЛА противника в зоне ответственности группировки "Центр". А вот так на Красноармейском направлении неприятеля атаковали операторы беспилотников. В результате ударов FPV-дронов была уничтожена вражеская БМП.

Без промаха бьет реактивная артиллерия. В Харьковской области залпом "Града" накрыли скопление живой силы противника в Купянском районе. А это уже кадры из ДНР - Константиновское направление: по укрепленным блиндажам неонацистов работают минометчики. Несколько выстрелов - и заданная цель поражена.

Воздушное пространство держат под контролем расчеты ракетного комплекса "Бук-М3". В ходе боевого дежурства были обнаружены и уничтожены два снаряда РСЗО "HIMARS". Целью баллистических ракет были позиции российских войск на Красноармейском направлении. Но достичь их врагу не позволили наши зенитчики.