Получил ранение, но продолжил выполнять задачу: новые подвиги героев СВО

Новые примеры героизма и мужества наших военнослужащих в зоне СВО. Старший сержант Алмаз Нигамаев во время штурма вражеских позиций одним из первых зашел к противнику и вступил в бой с превосходящими силами ВСУ. Он получил пулевое ранение, но продолжил выполнять задачу - уничтожил нескольких боевиков и ликвидировал два беспилотника. Благодаря его мужественным действиям наши штурмовики закрепились на новых рубежах.

Младший сержант Евгений Савеженко, действуя в составе эвакуационной группы, под плотным минометным обстрелом добрался до раненых боевых товарищей, оперативно оказал первую помощь и вынес их в безопасное место. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Жизни наших бойцов были спасены.