Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили и перехватили в ночь на вторник, 20 января, 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, которые принадлежат Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, по девять БПЛА были ликвидированы над Брянской областью и Крымом, три — над территорией Воронежской области, по два — над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями, еще один аппарат уничтожили над Смоленской областью.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров продемонстрировал генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу последствия атаки беспилотников ВСУ в Видном Московской области, предложив ему лично удостовериться в том, что киевский режим бьет по обычным жилым домам с мирными людьми.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что враг целенаправленно охотится за главами районов, муниципальными служащими и сотрудниками оперативных служб. ВСУ вновь подтвердили свою тактику, направленную на устрашение мирных жителей, однако сломить россиян не удастся.