Американист Васильев: В Давосе проблема Украины отойдет на задний план

Какие рычаги экономического давления на Европу могут использовать США в борьбе за Гренландию? Станет ли это давление стимулом для укрепления ЕС или, наоборот, повысит угрозу его раскола? И не приведёт ли нарастание конфликта между странами Запада к тому, что украинский вопрос уйдёт для них на второй план?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с главным научным сотрудником Института США и Канады Владимиром Васильевым.

"По всей видимости, проблема Украины отойдет на задний план (на форуме в Давосе – прим. ред.). На первый план выйдет проблема Гренландии. Я считаю, что НАТО не очень пострадает, а вот ЕС может очень пострадать", - отметил он.

