"Маленькая и хрупкая": Николай Цискаридзе рассказал о жене

Николай Цискаридзе не раз говорил, что не представляет себя чьим-либо мужем. По уверению 52-летнего артиста балета и педагога, в его жизни было немало примеров, которые попросту отвратили его от желания создать семью.

Провальный опыт родителей и друзей очень сильно повлиял на бывшего премьера Большого театра. Но внезапно Николай Максимович в своем блоге разместил странное сообщение. Артист процитировал Карла Вебера, и взволновал поклонников. В комментариях под публикацией народ рассуждает, что это может быть намеком, что Цискаридзе нашел свою вторую половинку.

"Женись на маленькой, хрупкой женщине, ибо из всех зол надо выбирать меньшее", — поделился со своими поклонниками ироничной цитатой Карла Вебера Николай Максимович.

Отметим, что не только описание потенциальной жены заставляет пользователей Сети строить догадки о скорой смене статуса Цискаридзе. В последнее время танцовщик пребывает в приподнятом настроении, причины которого пока неизвестны. Не исключено, что артист все же нашел ту самую женщину, которая заставила его задуматься о свадьбе и детях.