Трамп подтвердил планы ввести пошлины в случае противодействия ЕС продаже Гренландии

Торговые пошлины против европейских стран будут введены в случае срыва сделки о продаже Гренландии Соединенным Штатам. Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение.

Отвечая на вопрос журналиста, планирует ли он реализовать свои угрозы в отношении европейских государств при отсутствии сделки, Трамп ответил утвердительно. Он пообещал, что сделает это – "на 100%", передает ТАСС.

Задали американскому лидеру и вопрос, допускает ли он возможность силового захвата Гренландии. Здесь Трамп обошелся коротким "без комментариев".