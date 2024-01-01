Пять миллионов долларов обнаружилось на счетах Тимошенко и ее мужа

Пять миллионов долларов хранилось в 2024 году на счетах лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и ее мужа. Такая сумма указана в декларации о доходах украинского политика, передает ТАСС.

На одном из принадлежащих Тимошенко счетов лежало 4 миллиона долларов. Она утверждала, что это компенсация за ее страдания в тюрьме, где она отбывала срок, полученный в 2011-2014 годах при президентстве Виктора Януковича. Тимошенко утверждает, что уже передала эти деньги своей дочери на ведение бизнеса.

На других счетах политика числилось еще около 380 тысяч долларов, а на счетах ее мужа — более 600 тысяч долларов. В собственности Тимошенко также дорогие ювелирные украшения, часы, а ее мужу принадлежат несколько автомобилей. Ранее сотрудники НАБУ нагрянули с обысками в офис партии "Батькивщина" в Киеве. Лидера партии обвинили в попытке подкупа депутатов Рады. У Тимошенко нашли 40 тысяч долларов, которые она назвала семейными сбережениями.