Дроны один за другим уничтожают скрытые укрепления противника. Так группировка войск "Восток" брала село Прилуки Запорожской области. Населенный пункт освободили еще в субботу. Сегодня бойцы рассказали подробности этой операции: "Погода позволила пройти вперед - дроны не летали из-за погодных условий. Укрепления были очень и очень серьезные - пришлось выбивать. Они по своим работают - есть у них такая практика. Начинают люди позиции покидать, они начинают по ним работать".

В этом районе враг развернул оборону на площади в 15 квадратных километров. Взятие Прилук лишило противника этого крупного узла, а нашей армии удалось расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур.

Дмитрий Миськов, офицер пресс-центра группировки "Восток": "В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, более 205 военнослужащих, три БТР, боевую бронированную машину "Новатор", САУ АС-90, буксируемую гаубицу М-119, восемь автомобилей".

Зенитчики группировки войск "Днепр" под покровом ночи в Херсонской области не только вычисляют беспилотники врага, но и успешно их ликвидируют.

На константиновском направлении в ДНР группировка войск "Центр" накрыла огненной стеной район сосредоточения подразделений ВСУ. Наши беспилотники выявили фортификационные сооружения, скопление личного состава и бронетехнику украинских националистов. После чего без промедления отработали по противнику "Градами".

Вадим Астафьев, начальник пресс-центра "Южной" группировки войск: "В результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Авиацией и барражирующими припасами нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ в районе Славянска, Куртовки, Краматорска, Васютинского, Дружковки, Константиновки и Малиновки".

Быстрые сборы - и минометный расчет уже на позиции готовит замаскированное орудие к бою. Артиллеристы группировки войск "Север" точными выстрелами из "Ноны М1" поддерживают наши штурмовые отряды в Сумской области. А бойцы группировки войск "Запад" готовят к запуску тяжелый беспилотник самолётного типа "Молния-2". Цель - пункты управления БПЛА и живая сила ВСУ на купянском направлении Харьковской области. Благодаря специальной конструкции эти беспилотники могут нести более мощное вооружение по сравнению с обычными квадрокоптерами, что существенно увеличивает их боевую эффективность.