Группировка войск "Центр" накрыла огненной стеной район сосредоточения подразделений ВСУ

Дроны один за другим уничтожают скрытые укрепления противника. Так группировка войск "Восток" брала село Прилуки Запорожской области. Населенный пункт освободили еще в субботу. Сегодня бойцы рассказали подробности этой операции: "Погода позволила пройти вперед - дроны не летали из-за погодных условий. Укрепления были очень и очень серьезные - пришлось выбивать. Они по своим работают - есть у них такая практика. Начинают люди позиции покидать, они начинают по ним работать".

В этом районе враг развернул оборону на площади в 15 квадратных километров. Взятие Прилук лишило противника этого крупного узла, а нашей армии удалось расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур.

Дмитрий Миськов, офицер пресс-центра группировки "Восток": "В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, более 205 военнослужащих, три БТР, боевую бронированную машину "Новатор", САУ АС-90, буксируемую гаубицу М-119, восемь автомобилей".

Зенитчики группировки войск "Днепр" под покровом ночи в Херсонской области не только вычисляют беспилотники врага, но и успешно их ликвидируют.

На константиновском направлении в ДНР группировка войск "Центр" накрыла огненной стеной район сосредоточения подразделений ВСУ. Наши беспилотники выявили фортификационные сооружения, скопление личного состава и бронетехнику украинских националистов. После чего без промедления отработали по противнику "Градами".

Вадим Астафьев, начальник пресс-центра "Южной" группировки войск: "В результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Авиацией и барражирующими припасами нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ в районе Славянска, Куртовки, Краматорска, Васютинского, Дружковки, Константиновки и Малиновки".

Быстрые сборы - и минометный расчет уже на позиции готовит замаскированное орудие к бою. Артиллеристы группировки войск "Север" точными выстрелами из "Ноны М1" поддерживают наши штурмовые отряды в Сумской области. А бойцы группировки войск "Запад" готовят к запуску тяжелый беспилотник самолётного типа "Молния-2". Цель - пункты управления БПЛА и живая сила ВСУ на купянском направлении Харьковской области. Благодаря специальной конструкции эти беспилотники могут нести более мощное вооружение по сравнению с обычными квадрокоптерами, что существенно увеличивает их боевую эффективность. 