На развитие туристической отрасли дополнительно выделят более миллиарда рублей

Владельцы частных домов в сибирских и дальневосточных регионах в этом году смогут получить финансовую поддержку из бюджета при замене отопительного оборудования на современные энергоэффективные и экологически безопасные системы. Об этом на совещании с заместителями рассказал премьер Михаил Мишустин.
Приоритет при замене получат льготные категории граждан - ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и других боевых действий, в том числе участники СВО, а также многодетные семьи и малоимущие.
1 миллиард 200 миллионов рублей дополнительно будет выделено на развитие туристической отрасли. Актуализирована и программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
"Продолжится работа по улучшению социальной, транспортной и другой инфраструктуры на полуострове. С учетом продления госпрограммы будет создано более 8 тысяч мест в образовательных учреждениях и свыше тысячи – в здравоохранении. Построены десятки километров сетей газо- и водоснабжения. Увеличена протяженность автомобильных дорог. В планах – капитальный ремонт объектов культурного наследия. Важной частью формирования благоприятного делового климата в этих субъектах является создание условий для привлечения инвестиций. В том числе в свободной экономической зоне. Ее резидентам предоставлены льготные кредиты. Рассчитываем, что такое решение позволит организовать свыше 8 тысяч новых рабочих мест", - сказал Мишустин.