На развитие туристической отрасли дополнительно выделят более миллиарда рублей

Владельцы частных домов в сибирских и дальневосточных регионах в этом году смогут получить финансовую поддержку из бюджета при замене отопительного оборудования на современные энергоэффективные и экологически безопасные системы. Об этом на совещании с заместителями рассказал премьер Михаил Мишустин.

Приоритет при замене получат льготные категории граждан - ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и других боевых действий, в том числе участники СВО, а также многодетные семьи и малоимущие.

1 миллиард 200 миллионов рублей дополнительно будет выделено на развитие туристической отрасли. Актуализирована и программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя.