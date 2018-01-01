Актриса Наталия Антонова три года скрывала смерть сына: "Я боялась говорить об этом"

Многодетная мама Наталия Антонова решилась на четвертые роды в 44 года. В 2018 году у актрисы появился сын. Еще во время беременности были тревожные знаки, но звезда кино всеми силами старалась сохранить малыша. Избежать трагедии не удалось. С тех пор прошло семь лет, а актриса до сих пор помнит тот день, когда ей сообщили страшную новость.

Наталия Антонова сама рассказала, что стала мамой. Актриса вышла на связь после родов и объяснила, что вынуждена сделать паузу в работе, потому что ушла в декретный отпуск. Пока поклонники поздравляли артистку, она переживала настоящий ад.

Ребенок появился на свет раньше срока, медики всеми силами пытались выходить его, однако все их попытки оказались тщетными. "11 октября в 2018 году у нас родился сын Коля — Николай Николаевич. Он появился на свет раньше срока. Врачи боролись за жизнь Коли, но ничего сделать не смогли. Он перенес две операции", — поделилась Антонова.

Три года Наталия молчала о произошедшем и только в 2021 году призналась, что мальчик умер вскоре после рождения. "Меня все спрашивали: "Где твой сын? Почему ты о нем ничего не рассказываешь?" Я боялась говорить об этом. Я хотела скрыть, что случилась беда. Я честно вам говорю. Я хотела утаить это", — заявила актриса.

Антонова нашла в себе силы пережить трагедию. О своем младшем сыночке она все еще не может вспоминать без слез, но ее утешают трое старших сыновей Артем, Никита и Максим.