Молдавия продала выход к Черному морю за цену двух Rolls-Royce

Бухарест и Кишинев согласовали сделку по купле-продаже Джурджулештского порта. Это единственный выход Молдавии к Черному морю. Как сообщает молдавский телеканал Profit, соглашение, включая цену сделки, подлежит утверждению на общем собрании акционеров.

Стоимость сделки — 62 миллиона долларов (это около пяти миллиардов рублей). При этом румынская госкомпания обязалась вложить не менее 28 миллионов долларов в развитие инфраструктуры порта.

В итоге Молдавия продает выход к Черному морю по стоимости двух машин Rolls-Royce La Rose Noire Droptail. Или же трех Bugatti La Voiture Noire. Столько же стоят шесть Mercedes Maybach Exelero, подсчитал Telegram-канал "Sputnik Молдова 2.0".