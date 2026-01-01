Возобновлена подача электричества на ЗАЭС по высоковольтной линии "Ферросплавная-1"

Возобновлена подача электричества по высоковольтной линии "Ферросплавная-1" на Запорожскую атомную электростанцию. Теперь энергоснабжение ЗАЭС снова идет сразу по двум линиям - "Ферросплавная-1" и "Днепровская", приводит слова гендиректора Росатома Алексея Лихачева пресс-служба госкорпорации.

Автоматическая защита ЗАЭС отключила "Ферросплавную-1" 2 января 2026 года. В результате до сегодняшнего дня безопасность всех шести энергоблоков атомной станции и необходимые режимы их охлаждения обеспечивались за счет единственной внешней линии "Днепровская".

Лихачев напомнил о рисках в случае использования единственной линии для энергоснабжения АЭС. В случае ее отключения для обеспечения работы систем охлаждения энергоблоков придется оперативно разворачивать резервные дизель-генераторы.