Живущая с женатым бизнесменом Анна Семенович сделала признание: "Мне стало стыдно"

Анна Семенович счастлива с бизнесменом Денисом Шреером. Парочка наслаждается отдыхом в Таиланде. То, что предприниматель все еще не развелся с женой, певицу ничуть не смущает.

Семенович рассказывает о путешествии с любимым на своей странице в соцсети. Артистка активно делится кадрами из теплой страны. Так, Анна рассказала, что решилась на серьезное испытание. В Бангкоке бывшая "Блестящая" посетила легендарный небоскреб Маханакхон.

По словам Семенович, она очень сильно боится высоты. Когда они с Денисом поднялись на 78 этаж здания и оказались на высоте 314 метров, Анна встретилась со своим страхом лицом к лицу. Певица оцепенела и не могла шагнуть на стеклянный пол.

Когда Семенович увидела, как даже дети ходят по стеклу и смеются, артистка почувствовала неловкость. "Мне вдруг стало стыдно за свой страх. И я решилась — тоже шагнула... Сначала было очень страшно. А потом я поняла: эта высота прекрасна", — призналась певица.

Анна говорит, что этот опыт помог ей побороть давнюю фобию. В какой-то момент она смогла расслабиться и станцевала на стеклянном полу зажигательный танец.