Два украинских политика обошли в рейтинге доверия действующего украинского лидера Владимира Зеленского. По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, на одной из первых позиций - внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга новый глава офиса президента Кирилл Буданов.

Опередил Зеленского и экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, сообщил Telegram-канал "Политика Страны". Доверие действующему президенту подтвердили 62% граждан, о доверии Залужному заявили 72% опрошенных, а Буданову — 70%.

Не доверяют главе государства 34% респондентов. А о недоверии к бывшему главкому и руководителю офиса президента заявили лишь 21 и 19 процентов опрошенных соответственно.