Европейцы пытаются спасти Гренландию от "кровожадного миротворца"

Спасти Гренландию от кровожадного миротворца! С того момента, как Трамп объявил, что Америке нужна Гренландия, в европейских столицах потеряли сон. Как так? Самая богатая страна НАТО собирается отобрать остров у не самой богатой Дании? Островитяне вышли с протестом.

Европейцы возмутились и постановили: не отдавать ни пяди гренландской земли какому-то Трампу! А он их, похоже и не слышал. О вооружённых силах этой датской территории у американского бульдозера своё мнение:

Европейцы поняли - пахнет жареным, и начали перебрасывать в Гренландию свои войска. Вдруг американский агрессор уже завтра войну начнёт? Одна только Германия перебросила на остров аж 15 военных. Неизвестно, чем они там занимались, и какие цели были поставлены Бундесвером, но через несколько дней солдатам дали команду из Берлина – домой пора. Так и улетели, потоптавшись на льду несколько дней.

Вчера был миротворцем, а сегодня в ястребы записался? Что случилось с Дональдом Трампом? Отчего так быстро озверел? Да его просто обидели, не оценили, буквально наплевали в душу. И Нобелевской премией мира обнесли. Трамп даже письмо написал премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре. До того разобиделся! Даже когда венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо, получившая Нобелевку, подарила Трампу свою медаль, ситуация не поменялась. Медаль взял, но обиды не простил.

Так что ребята, не обижайте миротворцев. Они быстро превращаются в грозных ястребов. У которых в действительности всё не так, как на самом деле.