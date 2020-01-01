Джиган выступил с громким заявлением на фоне развода с Самойловой

Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом в начале октября. По словам модели, она устала тащить все на себе, пока муж наслаждается жизнью.

19 декабря состоялось заседание по делу о разводе звездной пары. Но расторгнуть отношения не удалось. Процесс затягивается из-за юридических сложностей и появившегося в деле брачного договора, с которым рэпер не согласен. Адвокаты музыканта будут оспаривать условия действующего контракта.

После заседания Джиган вышел на связь и заявил, что переживает тяжелый жизненный этап. Артист старается не давать комментарии, чтобы не навредить своей семье. Рэпер отметил, что намерен сохранить хорошие отношения с Оксаной, передает "Стархит".

"Я переживаю непростой период, связанный с распадом семьи... У нас с Оксаной есть общие дети, и для меня принципиально важно, чтобы они не пострадали из-за происходящего. Детям одинаково нужны и мама, и папа", — сделал заявление Джиган.

Напомним, что Самойлова не первый раз подает на развод. Оксана уже пыталась расторгнуть брать с музыкантом в 2020 году. Но тогда супругам удалось примириться.