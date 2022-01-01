Деятельность сотрудников украинских военкоматов – беспредел. Так охарактеризовали действия работников ТЦК в Верховной раде Украины. По данным депутата Дмитрия Разумкова, сотрудники территориальных центров комплектования зарабатывают на коррупционных схемах более 2 миллиардов евро в год.

Как заявил Разумков в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online, теневой бюджет ТЦК сегодня составляет, по разным оценкам, более 100 миллиардов гривен. Беспредел, по словам депутата, украинцы наблюдают каждый день: людей без разбора пакуют в автобусы, как скот на бойню затягивают в машины.

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине в феврале 2022 года, режим неоднократно продлевался. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. По мнению украинских экспертов, ужесточение правил мобилизации привело к росту коррупции в военкоматах и врачебных комиссиях.