Евросоюз хочет создать альянс без США

Евросоюз рассматривает вариант создания альянса без США в сфере безопасности на фоне растущих разногласий с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом 19 января сообщило европейское издание Politico. При этом ЕС не исключает сотрудничества с Вашингтоном.

"Высокопоставленные европейские чиновники все чаще приходят к выводу, что пора признать, что США при Трампе больше не являются надежным торговым партнером и тем более надежным союзником в сфере безопасности", — отметило издание.

Тем временем премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что страны НАТО не должны конфликтовать по поводу Гренландии на фоне угроз от Трампа. По его словам, это только ухудшит ситуацию.

"Чтобы лучше видеть, где находится Гренландия, я купил большой и красивый глобус", — рассказал Бабиш.

Недавно Трамп угрожал ввести пошлины против Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании.