Рособрнадзор утвердил минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор 20 января утвердил минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году. Для получения аттестата необходимо сдать русский язык минимум на 24 балла, а также математику базового уровня на тройку. При этом для поступления в ВУЗ требуется набрать 36 баллов по русскому языку.

По остальным предметам:

42 балла — обществознание;

40 баллов — информатика;

37 баллов — география;

36 баллов — биология, физика и химия;

32 балла — история и литература;

27 баллов — профильная математика;

22 балла — иностранные языки.

5 декабря Рособрнадзор утвердил даты ЕГЭ 2026 года. Экзамены начнутся уже с 1 июня, а закончатся 19 июня. Резервные даты экзаменов будут с 22 по 25 июня. Пересдать экзамены выпускники смогут 8 и 9 июля.