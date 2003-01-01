На Земле началась мощнейшая магнитная буря

Мощнейшая магнитная буря началась на Земле. По данным лаборатории солнечной астрономии РАН, ее сила может достигнуть наивысшего уровня.

Подобное за последние 20 лет ученые наблюдали лишь один раз. Планетарному шторму предшествовала столь же сильная вспышка на Солнце. Поток протонов достиг практически максимальных значений - более высокие показатели фиксировались последний раз в октябре 2003 года.

На Земле сегодня могут возникать серьезные помехи в связи, нарушение спутниковой и радиочастотной навигации, сбои электроники. А полярные сияния возможны даже в тропиках.