ЕС может ответить США "торговой базукой" или "китайской картой"

Европейцы в попытках противостоять притязаниям президента США Дональда Трампа на Гренландию могут задействовать "торговую базуку". Так называют инструмент Евросоюза по борьбе с принуждением (ACI).

Как пишет Politico, это самое мощное оружие в арсенале интеграционного объединения. Указанный механизм позволяет вводить дополнительные налоги и сборы для технологических корпораций, точечно ограничивать инвестиции, сужать или закрывать доступ к рынку ЕС, закрывать определенным компаниям доступ к тендерам на государственные контракты.

Альтернативным вариантом называют пошлины на американские экспортные товары на 93 миллиарда евро. Эта мера была предпринята в 2025 году после первого раунда пошлин Трампа, но заморожена до 7 февраля 2026 года. Если Еврокомиссия не предложит продлить мораторий и страны блока не поддержат эту инициативу, пошлины вступят в силу.

Источники не исключают и того, что ЕС разыграет "китайскую карту" — решится на сближение с Китаем по примеру канадских властей. От этого шага европейцев удерживает боязнь не выдержать конкуренцию с китайскими производителями.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Европа должны вместе противостоять одностороннему запугиванию, исходящему от Соединенных Штатов. Однако в ЕС отказались ориентироваться в своей экономической политике на Китай даже в случае провала переговоров с Соединенными Штатами по таможенным пошлинам и тарифам.

Тем временем вице-премьер Италии Маттео Сальвини раскритиковал нескоординированность заявлений и действий европейцев в свете заявлений властей США о намерении прибрать к рукам Гренландию. По мнению Сальвини, "существуют две Европы: одна, управляемая Парижем и Берлином, и другая, в которой представлены самые разумные, самые осмотрительные и самые открытые к диалогу европейские страны".