Молодой муж Аллы Пугачевой изменился до неузнаваемости: стал неотразимым красавцем

Еще несколько лет назад Максим Галкин* считался одним из самых востребованных и успешных артистов на нашей эстраде. Он много выступал, гастролировал и даже снимался на телевидении, причем не только в качестве юмориста, но и ведущего. У него было даже собственное шоу на федеральном канале.

Однако после начала СВО популярный артист вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой покинул Россию. Первое время семейство жило в Израиле, где уже давно обосновались родственники Галкина*, однако потом им пришлось перебраться на Кипр, там артисты купили элитное жилье. А прошлое лето Пугачева и Галкин* и вовсе провели в Латвии. Поговаривают, что пара планирует купить недвижимость в Болгарии.

А еще ходят слухи, что семья переживает тяжелые времена. Несмотря на то, что Максим Галкин* продолжает ездить со своими выступлениями по разным странам, о прежних доходах говорить не приходится. Тем не менее, артист активно зазывает народ на свои концерты посредством соцсетей. Так, юморист опубликовал видео на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм", и народ ахнул.

Дело в том, что Галкин* предстал в неожиданном виде. Многие комментаторы вообще его не сразу узнали. По их мнению, артист сильно поработал над своей внешностью, в частности, он отпустил бороду, и она резко изменила его образ.

Комментаторы отметили, что молодой муж Аллы Пугачевой стал настоящим красавчиком на европейский манер. Другие же сочли, что изменение внешности связано с внутренними переменами, дескать, Максим Галкин* пытается как может влиться в иностранное общество.

