Трамп избегает личной встречи с одним из европейских политиков

Президент США Дональд Трамп намеренно избегает встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на предстоящем экономическом саммите в Давосе.

Зеленский ищет встречи с Трампом, но в планах американского лидера этого нет, пишет Politico со ссылкой на источники. Лидер Украины считает, что если не будет взаимодействовать с Белым домом, то это сделают другие.

"Зеленский предпочел бы встретиться с Трампом, поскольку считает, что выгоды перевешивают издержки" – сообщил собеседник газеты.

Как ожидается, экономический форум в Давосе пройдет с 19 по 23 января. Его посетит спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев. На саммите также планируется встреча лидеров стран-членов Коалиции желающих.