Камчатка попросила помощи у Москвы из-за аномального снегопада

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов запросил федеральную помощь в ликвидации последствий снежных циклонов.

По его словам, мобилизованы все региональные силы, но не хватает специализированной высокопроходимой техники.

"Работает большое количество техники, люди трудятся на износ", - написал глава Камчатки в своем Telegram-канале.

Речь идет о дополнительных силах и специализированной технике для расчистки дорог и обеспечения работы экстренных служб. Также нужна будет помощь в ремонте дорог весной и летом, так как после таких экстремальных снегопадов, дороги "поплывут", отметил Солодов.

Губернатор сообщил, что заручился поддержкой вице-премьера - полпреда президента России Юрия Трутнева.

На Камчатке уже несколько дней продолжается мощный снегопад – такого не было уже 60 лет. Выпадение осадков достигло 150% месячной нормы. На прошлой неделе Петропавловск-Камчатский дважды закапывало снегом по вторые этажи зданий, в городе введен режим ЧС.