Сын впервые рассказал о конфликте с Дэвидом и Викторией Бекхэм: "Годами я молчал, пытаясь держать это в секрете"

В Сети уже давно муссируются слухи о проблемах в отношениях семейства Бекхэм с невесткой, женой старшего сына Бруклина, Николой Пельтц. Якобы Бруклин разорвал отношения с близкими ради любимой женщины, которая так и не смогла найти общий язык со свекровью, известной певицей и модельером Викторией Бекхэм.

И вот наконец Бруклин прервал молчание и разразился несколькими публикациями, в которых расставил все точки над i. "Годами я молчал, пытаясь держать это в секрете. Однако мои родители и их команда продолжали обращаться в прессу, не оставив мне другого выбора, как выступить и рассказать правду. Я не хочу мириться со своей семьей", - для начала заявил Бруклин в своем официальном аккаунте в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Он заявил, что с самого его детства Дэвид и Виктория Бекхэм тщательно контролировали, как именно освещаются события, касающиеся их семьи в СМИ. Они очень следили за тем, чтобы их репутация была безупречна, поддерживая фасад идеальной семьи.

Им не понравилась избранница Бруклина Никола Пельтц и они якобы приложили немало усилий, чтобы их развести. Например, Виктория якобы приглашала на семейные праздники бывших девушек Бруклина, тем самым ставя и его и Николу в крайне неловкое положение. А в разгар подготовки к свадьбе мать в последний момент отказалась шить платье для будущей невестки, и той пришлось самой в сжатые сроки искать себе наряд. Однако якобы потом именно Виктория раздула скандал, когда пожаловалась, будто это Никола отказалась от ее помощи.

Бруклин не оставил без внимания и инцидент с первым танцем молодоженов. Тогда разразилась шумиха, что вместо Николы с новоиспеченным мужем танцевала его мама. По словам Бруклина, Виктория сама вмешалась, а ему было очень неловко. В итоге, все эти события заставили пару сыграть еще одну свадьбу, но уже без Бекхэмов.

Не оставил без внимания Бруклин и юбилей отца. Ранее утверждалось, будто они с Николой пропустили грандиозный праздник. Однако, по словам старшего наследника футболиста, они поехали в Лондон, чтобы поздравить именинника, и целую неделю просидели в гостиничном номере, ожидая, когда Бекхэм найдет возможность с ними встретиться. Воссоединение состоялось на вечеринке с сотней гостей и "камерами на каждом углу".

"Когда он наконец согласился увидеться со мной, это было при условии, что Никола не будет приглашена. Это было как пощечина", - заявил Бруклин.

И тем не менее, подчеркнул он, на протяжении долгого времени они пытались наладить отношения, присутствовали на семейных фотосессиях и мероприятиях, но только все оказалось напрасно. Бруклин вспомнил, как Никола попросила Викторию помочь в спасении собак во время пожаров в Лос-Анджелесе, но та отказала.

Он подчеркнул, что слухи о том, будто его контролирует жена, не соответствуют действительности. На самом деле, по словам Бруклина, он всю жизнь был под контролем собственных родителей, для которых якобы важнее имидж, а не настоящие семейные отношения.

