Гидрометцентр опроверг сообщения о лютых морозах в Центральной России

Информация о морозах до минус 36 градусов в Центральном федеральном округе, которое обещали к 22 января, не соответствует действительности. В этом заверил во вторник, 20 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил метеоролог, после достаточно морозной погоды в минувшие выходные, когда погоду определял антициклон и ночью было выхолаживание подстилающей поверхности, температура достигала минус 24-26 градусов мороза.

Однако вслед за этим вся первая половина недели будет умеренно теплой. В четверг, 22 января, когда некоторые эксперты предрекали до минус 36 градусов, температура ночью прогнозируется на уровне 10-12 градусов ниже нуля, цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ночь на 17 января стала в столичном регионе самой морозной с начала зимы — столбики термометров опускались ниже 26-градусной отметки. Однако метеорологи пообещали, что будет еще морознее, хотя к середине недели погода станет напоминать мартовскую.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что нынешний январь имеет все шансы войти в топ-3 самых холодных январей XXI века. Он также прогнозировал, что в средней полосе России морозы с 22 января морозы день ото дня будут крепчать.