Трамп рассказал о предложении Макрона позвать Россию на встречу G7

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой созвать встречу "Группы семи" (G7) в предстоящий четверг, 22 января, в Париже. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп.

Трамп обнародовал соответствующее сообщение Макрона, автор которого называет президента США другом, невзирая на острые разногласия вокруг Гренландии и по ряду других вопросов.

Макрон предлагает "семерке" собраться по завершении экономического форума в Давосе, а также "пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян в качестве наблюдателей".

Также в сообщении, которое Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях, президент Франции предлагает вместе поужинать в Париже перед тем, как американский политик вернется в Соединенные Штаты, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что наша страна выстраивала свои внешнеполитические планы и без G7, не учитывала возможное участие в этом формате и никого ни о чем не просила. Что касается возможного возвращения России в формат G8, "участники "Группы семи" сами друг друга стали в чем-то то ли уговаривать, то ли в чем-то разубеждать", отметил дипломат.

Между тем в США обсуждают идею создания альтернативы "Группе семи" (G7) с участием России, Китая и Индии. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев указал на то, что для европейских стран в новом формате место не предусмотрено, и заявил, что "эта идея смотрится как явный щелчок по носу (или пинок под ж…) унылой Европе".