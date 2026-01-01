Рособрнадзор объявил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор опубликовал перечень учебных предметов и минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимые для получения аттестата в 2026 году.

Обязательными являются ЕГЭ по русскому языку и математике, причем математика может быть базового или профильного уровня — на выбор учащегося. Выпускнику для получения аттестата надо набрать по русскому языку минимум 24 балла, для поступления в вуз — 36 баллов. Минимальный балл по профильной математике составляет 27 баллов.

Остальные предметы для сдачи ЕГЭ школьники выбирают на свое усмотрение. По обществознанию необходимо получить не менее 42 баллов, по информатике — 40, по биологии, физике и химии — 36 баллов.

Полный перечень предметов и соответствующих минимальных баллов по ЕГЭ представлен на официальном сайте Рособрнадзора.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не планирует разделять единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на базовый и профильный уровни, как это сделано с экзаменом по математике. Музаев отметил, что не считает это целесообразным.

При этом Министерство науки и высшего образования предложило с 1 марта 2026 года ввести единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории для абитуриентов, поступающих на социально-гуманитарные направления. Уточнялось, что речь идет о специальностях "Социология", "Юриспруденция", "Публичная политика и социальные науки", "Таможенное дело", "Реклама и связи с общественностью" и ряде других.