Детей без загранпаспорта запретили вывозить за границу

С сегодняшнего дня выезд детей до 14 лет из России за границу стал невозможен по свидетельству о рождении.

Теперь для поездок въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию нужен заграничный паспорт. Его можно оформить в подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России или в МФЦ.

Выехавшие ранее из России по свидетельству о рождении смогут вернуться обратно.

"С 20 января свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могли пересекать государственную границу", - сообщили в миграционной службе МВД России.

Меры направлены на повышение безопасности детей, сообщили в комитете Госдумы по туризму.

Детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам можно по-прежнему въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.