Массированный удар по тыловым районам Украины - этой ночью сотни взрывов прогремели в Киевской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Днепропетровской областях. Поражены склады боеприпасов, здания, где были расквартированы западные наёмники и боевики ВСУ, а также подстанции, которые питали предприятия вражеского ВПК. Как отмечают в Минобороны, военные цели на Украине ликвидируют в ответ на террористические удары Киева по российской энергоинфраструктуре и гражданским объектам. В Днепропетровской области, по предварительной информации, уничтожены несколько машин комплекса "Patriot". В том числе радиолокационная станция и мобильный командный центр. Успехи и в районе Константиновки. Наши бойцы штурмуют восточные окраины города. Артиллерия и авиация наносят удары по мостам, не давая врагу перебрасывать резервы.

Считанные минуты на подготовку - и операторы войск беспилотных систем группировки "Центр" один за другим отправляют ударные дроны в сторону позиций противника - поддерживают наступление наших штурмовиков на Красноармейском направлении. Только за один вылет уничтожены БМП ВСУ и укрытия националистов, сорвана попытка ротации подразделений врага.

Накануне подразделения группировки "Центр" освободили село Новопавловка в ДНР и это еще один шаг к окружению противника в Константиновке. А наши позиции под надежной защитой зенитчиков.

Расчет ЗРК "Бук" обнаружил две ракеты вражеской РСЗО "ХАЙМАРС". Цели мгновенно взяли на сопровождение и уничтожили. БПЛА "Молния" вылетают навстречу находящимся в воздухе вражеским "Фуриям", "Валькириям" и "Лелеко". Противник направил в нашу сторону целый рой разведывательных и ударных дронов, но против "Молнии" у них мало шансов на прорыв. Технические характеристики беспилотника и мастерство наших бойцов - на высшем уровне.

А для ВСУ что чистое поле, что населенный пункт, что проезжая дорога - без разницы. Пытаются разбрасывать мины везде. Это лесополоса в Харьковской области. А затем приходится вступать в бой уже с вражеским беспилотником.

На разминирование саперы выходят ежедневно. Обеспечивают безопасное продвижение наших войск и очищают от взрывоопасных предметов уже освобожденные территории - по заявкам военной комендатуры, местных администраций и граждан.