Собянин: Два новых проезда построят в Хорошевском районе

О развитии транспортной инфраструктуры в Хорошёвском районе Москвы, где будет построено свыше двух километров дорог, рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Специалисты реконструируют участок улицы Розанова и третий Хорошёвский проезд. Появится дополнительный выезд в сторону станции метро "Беговая". Работы также затронут пятую Магистральную улицу.

Кроме того, в районе построят два новых проезда, обновят съезды на пересечении с Хорошёвским шоссе, сделают остановочные павильоны. Все дороги оснастят пешеходными переходами и велодорожками. Проведут комплексное благоустройство.