Время упускать нельзя: Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Даши Балалаевой из Вологды

Наш следующий сюжет о 10-летней Даше Балалаевой из Вологды. У девочки - тяжёлая и редкая форма эпилепсии, вызванная генетической мутацией. Регулярные страшные приступы несут опасность для жизни и развития ребёнка. Врачи перепробовали множество препаратов, но болезнь не отступает. Однако теперь появилась надежда: лекарство, которое поможет снизить частоту приступов и позволит Даше полноценно жить и развиваться. Вот только стоит спасительный препарат более четырёх миллионов рублей. Родители девочки собрать такую сумму просто не в силах и просят о помощи всех неравнодушных.

10-летняя Даша практически не выходит из дома – в любой момент ей может стать плохо. Глядя на нее во время редких прогулок, сложно поверить, что девочка тяжело больна. Но она очень быстро устаёт - все силы забирают регулярные страшные приступы.

"Были такие приступы, когда она просто криком кричала, говорит - за что мне это...", - рассказывает Ольга Балалаева, мама Даши.

Впервые приступ случился, когда девочке было всего 4 года. Ее начало сильно тошнить, она побледнела до синевы. Скорая, больница - и диагноз, в который родители не могли поверить. Тяжелая форма эпилепсии, вызванная генетической мутацией.

"Это было очень тяжело, я сразу же разревелся, когда мне Леля позвонила и сказала: у нас эпилепсия, хотя на самом деле я тогда еще даже не представлял, насколько сложный этот диагноз", - говорит Алексей Балалаев, папа Даши.

В поисках подходящего лечения врачи перепробовали множество препаратов - некоторые вызывали серьезные побочные эффекты, от одного из них в восемь лет Даша перестала узнавать близких, не могла держать голову и ходить – родители носили ее на руках. Сейчас девочка ежедневно принимает горсти таблеток. Но страшные приступы все равно продолжаются и несут угрозу для жизни ребёнка.

"Бывают такие приступы, что однажды или даже пару раз мы с мужем думали, что она просто не придет в себя ... синела и уже вообще не дышала", - рассказала Ольга Балалаева.

Сейчас у семьи появилась надежда: есть препарат, который очень эффективен при генетических формах эпилепсии – он помогает снизить частоту приступов, при этом положительно влияет на когнитивные способности. Вот только стоимость лекарства – более 4 миллионов рублей. Обычной семье из Вологды такую сумму не собрать, родители просят о помощи добрых людей.

"Я очень прошу помочь моему ребенку, нашей Даше. Нам очень бы хотелось, чтобы у Даши появился шанс просто жить обычную нормальную жизнь", - сказал Алексей Балалаев.

Сама Даша про болезнь говорить не любит. Когда ей становится очень грустно, спасают любимые книги, пазлы и рисование. Её единственное желание - забыть о приступах, ходить в школу, а еще – учиться танцевать.

"Я желаю стать танцовщицей, ну пуанты, чешки - это у меня все уже есть, и даже балетная пачка. Я хочу быть здоровой", - говорит Даша.

И в наших силах помочь исполнить мечту девочки, сердце которой полно любви и тепла. Всей нашей съемочной группе Даша оставила на память яркие рисунки. И мы ее точно никогда не забудем. А вместе с вами можем подарить этой удивительной девочке возможность полноценно жить, дружить и развиваться.

Каждый приступ - мучительное испытание и угроза для ребёнка. Даше необходимо как можно скорее начать лечение - и ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Дарьи Балалаевой, программа 2447