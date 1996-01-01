Был секс-символом 90-х, прятался от бандитов в Америке, а сейчас никому не нужен: как живет Богдан Титомир

На Олимпе самых эксцентричных звёзд 90-х по праву возвышается фигура Богдана Титомира. Он задал тренд на широкие штаны, причёску "площадка", а глядя на его меховые накидки и леопардовые куртки, светские львицы откровенно завидовали.

После окончания школы Богдан поступил в Киевский институт культуры. Но вскоре забрал документы и отправился покорять Москву.

В 1989 году Титомир работал музыкантом у Дмитрия Маликова, где в то же время трудился и Сергей Лемох. С ним Богдан сдружился. Вскоре к ним пришла мысль о создании собственного коллектива. В 1990-м вышел первый альбом группы "Кар-Мэн" – "Вокруг света".

Но уже в 1991-м Титомир покинул "Кар-Мэн". Спустя год вышел сольный альбом "Высокая энергия", где прозвучал трек "Делай, как я". Песню называли даже гимном поколения. Позже Богдан выпустил ещё два диска, которые также пользовались популярностью. Однако в 1996-м Титомир уехал в Америку. И не по собственной воле. Певец признавался: "Влез в такие истории, из-за которых пришлось уносить ноги". В Штатах он работал в качестве диджея. Спустя три года Богдан вернулся в Россию.

Богдан продолжает заниматься музыкой, но спрос на неё пока так и не вернулся. Певец к этому относится философски: "Популярность нужна только для того, чтобы поправить финансовое положение и пропиарить продукт и себя как видного пацана".

