Максим Матвеев отказался от алкоголя: "Радость жизни, она ведь не в измененном состоянии"

В последнее время Максим Матвеев сильно поработал над собственной внешностью. Популярный актер заметно подкачался, отпустил бороду и волосы, стал носить серьги. Брутальный артист не скрывает, что изменился не только из-за работы, но по состоянию души.

Он ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и полностью исключил алкоголь. "Это то, что реально может "выбить" из колеи… и морально, и физически… Алкоголь для меня отсутствует давно. В Новый год я давно чокаюсь со всеми рюмкой… чая. Радость жизни — она ведь не в измененном состоянии", - заявил Максим.

Занятия спортом дают ему энергию, таким образом, объясняет актер, он заботится о себе. Причем, подчеркнул артист, "без фанатизма", в свободное время. А если не будет этого делать, то начинает "засыпать на ходу".

Однако если по роли требуется быть в нужной кондиции, тут Максим Матвеев начинает заниматься уже серьезно: подключает тренера, разрабатывает вместе с ним программу питания и расписание тренировок. "Но!! Главное — чтоб все в кайф… "Качка" делать не нужно, тело должно работать и быть здоровым, энергичным и живым", - заключил актер в своем официальном телеграм-канале.

