ФСБ ликвидировала соучастника предотвращенного теракта в Ставрополе

Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали при задержании жителя Ставрополья, который готовил теракты против военнослужащих. Об этом рассказали во вторник, 20 января, в Центре общественных связей ФСБ России.

Как пояснили в спецслужбе, оперативно-разыскные мероприятия после предотвращения в Ставрополе террористического акта против военнослужащих Минобороны России помогли установить одного из преступников. Им оказался проживавший в Кисловодске россиянин 1982 года рождения

При попытке задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. На месте происшествия обнаружен пистолет Макарова, ручная граната Ф-1 и рюкзак с самодельным взрывным устройством.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили сразу несколько терактов в отношении представителей органов власти. 16-летний подросток планировал покушение на сотрудника полиции в Нальчике, а гражданин одной из стран Центральной Азии собирался поджечь административное здание в Хабаровском крае.

В Уфе задержали подозреваемого в подготовке теракта жителя Уфы. За поджог трансформаторной подстанции 22-летнему жителю Башкирии кураторы обещали заплатить 23 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о диверсии, обвиняемый может провести за решеткой 20 лет.