Новый удар получила Лариса Долина: теперь придется платить самой певице

Новая беда обрушилась на Ларису Долину. Однако в Сети говорят, что известная артистка сама виновата.

Дело в том, что на протяжении 12 лет, чтобы не платить налоги, прославленная певица игнорировала необходимость оформления в собственность дома в Подмосковье. Теперь же Долиной придется заняться не только этим, но и закопать пруд на прилежащей к коттеджу территории. Всего она рискует уйти в минус на 160 с лишним миллионов рублей.

На работу уйдут месяцы. Сначала нужно будет согласовать всё с местной администрацией и провести экспертизу. По ее результатам сделать полную рекультивацию пруда. Процесс будет включать в себя удаление всей фауны, проживающей в пруду, затем откачку воды илососом и утилизацию. Уже после этого необходимо будет избавиться от всех донных отложений и гидроизоляции.

В результате, на месте пруда появится огромная яма, которую нужно будет засыпать в несколько слоев щебнем, глиной и землей. И лишь после этого можно высадить на этом месте растительность.

Как сообщила ландшафтный дизайнер Екатерина Левенто SHOT, работы будут стоить около полусотни миллионов рублей — при условии, что глубина не будет превышать двух метров.

