Под угрозой – электроприборы: чем грозит россиянам мощная магнитная буря

На Земле этой ночью началась мощная магнитная буря. Предпоследнего класса G4. Под угрозой - электроприборы, станции связи, спутники. Особый режим введён на Международной космической станции. Из-за экстремального солнечного шторма экипаж МКС перебрался в хорошо экранированный российский модуль "Звезда". Но есть и положительный момент - во многих странах можно было наблюдать завораживающее северное сияние. В том числе, в России.

Солнце возмущено. Оно разбушевалось ни на шутку и устроило сверхмощный радиационный шторм. И вот результат - Землю накрыла сильнейшая магнитная буря. Поток заряженных частиц Солнца, устремившихся к Земле, составил около 37 тысяч единиц. Это рекорд 21 века. При этом абсолютный максимум по данному показателю - 40 тысяч единиц.

Каждой магнитной буре присваивают свою категорию. Например, G1 - довольно слабая, а G5 соответственно - очень сильная. Сейчас буря на отметке G 4,7. Наивысший уровень был зарегистрирован только один раз за последние 20 с лишним лет.

Такие астрономические катаклизмы, как правило, не проходят бесследно. Запредельная солнечная активность нарушила работу спутниковой связи, GPS. Радиация могла затронуть и пассажиров гражданской авиации и в первую очередь, конечно, космонавтов. Экипажу МКС пришлось экстренно эвакуироваться в российский служебный модуль "Звезда". Его всегда используют как укрытие в случае высокой солнечной активности.

Но вот сама по себе магнитная буря, вопреки общепринятому мнению, не оказывает влияния на простых людей. В этом убеждены ученые. Ну а врачи советуют метеозависимым внимательно следить за своим состоянием. У такой сильной магнитной бури, накрывшей Землю этой ночью, есть одно очень даже прекрасное побочное явление. Это полярное сияние. Синие, фиолетовые, красные и зеленые оттенки в небе над российскими городами. Эти магические пейзажи сегодня стали главным достоянием соцсетей. Люди только и успевают публиковать завораживающие кадры.

Природное явление, конечно, всем хорошо известно. Но поражает другое - цветные всполохи появились не только в северных широтах, где подобное вполне естественно, но и в Центральной России. И даже на юге страны. Ярким небом любовались в Волгоградской и Ростовской областях, в Краснодарском крае и Крыму.