Жителей Норвегии официально уведомили о вероятности реквизиции имущества в случае начала боевых действий против России.

Как пишет The Daily Telegraph, норвежские власти разослали тысячи писем своим гражданам. Норвежцев предупредили, что военные могут изъять их дома или личный автотранспорт, если начнется война с Россией.

Начальник логистического подразделения норвежской армии Андрес Йернберг объяснил это тем, что "Норвегия находится в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны". Норвежское общество должно быть готово к кризисам в сфере обороны, пока военные ведут "масштабное наращивание военной и гражданской готовности".

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что диалог и контакты с Европой были свернуты "отнюдь не по нашей вине". По инициативе и из-за недружественных действий европейских политиков заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Москва не вынашивает агрессивных планов в отношении Европы и готова подписать соответствующий документ.

При этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что глава евродипломатии Кая Каллас желает войны Евросоюза против России. Дмитриев оценил европейского политика словами "глупая Кая".