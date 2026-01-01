Заболеваемость ОРВИ в России подскочила в 1,5 раза

В Российской Федерации после новогодних праздников и школьных каникул фиксируется ожидаемый рост заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями (ОРВИ) в полтора раза. Об этом рассказали во вторник, 20 января, в Роспотребнадзоре.

Как поясняет пресс-служба ведомства, это связано с возвращением граждан в трудовые и образовательные коллективы по завершении длинной череды нерабочих дней в связи с празднованием Нового года и Рождества. В связи с этим Роспотребнадзор напоминает: при суммарной заболеваемости острыми респираторными инфекциями на уровне 20% и более допускается приостановление или закрытие учебного процесса.

Кроме того, в третью неделю 2026 года в России зарегистрировали около 15,2 тысячи случаев гриппа, что практически соответствует уровню предшествовавшей недели. Среди штаммов по-прежнему доминирует A(H3N2).

По COVID-19 отмечается незначительный рост заболеваемости, зарегистрировано более 5,4 тысячи случаев, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Незадолго до новогодних каникул руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова отметила, что Россия пока только движется в направлении плато заболеваемости гриппом — до него мы еще не добрались. Эксперт подчеркнула, что "главное — праздники пережить, своевременно обращаясь к врачам, не запускать".

Комментируя слухи о появлении "нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта, невосприимчивого к вакцинации", Роспотребнадзор подчеркивал: никаких критических мутаций вируса гриппа в ходе исследований не обнаружено. Вакцинация остается самой эффективной мерой профилактики этого заболевания и серьезных осложнений.