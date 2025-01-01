Мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево, признали невменяемым

Мужчину, который летом 2025-го с силой бросил двухлетнего мальчика на пол в аэропорту "Шереметьево", признали невменяемым.

Проведенные экспертизы показали, что 31-летний гражданин Белоруссии Владимир Витиков "не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий". В момент покушения он был под наркотиками. Свою вину фигурант дела признал, говорится в Telegram-канале прокуратуры.

В настоящее время уголовное дело о покушении на убийство направлено в суд для решения вопроса о принудительном лечении.

На родине Витикову грозит пожизненный тюремный срок за покушение на убийство малолетнего.

Инцидент произошел в аэропорту "Шереметьево" 24 июня утром. 31-летний мужчина, находясь под действием наркотиков, со всей силы кинул на пол двухлетнего ребенка.

Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения. Видно, как мужчина подходит к чужому ребенку, стоит с ним рядом несколько секунд, а затем резко хватает его и кидает на пол.

У малыша был диагностирован открытый перелом костей черепа, перелом основания и свода черепа. При этом мозг ребенка не пострадал. Малыш лежал в больнице около месяца, в середине июля его выписали.