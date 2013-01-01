Кристина Асмус рассекретила нового любовника: вот кто это такой

Уже несколько месяцев Кристина Асмус намекает, что счастлива в любви. Популярная актриса то и дело публиковала в своих соцсетях фотографии, на которых был запечатлен ее возлюбленный исключительно со спины или в таких ракурсах, когда сложно или и вовсе невозможно разглядеть лицо.

Однако отправившись на Бали с дочкой Анастасией и новым любовником, Кристина перестала скрываться. Она показала лицо избранника, и многочисленные поклонники в Сети немедленно узнали его личность. Любимым мужчиной Асмус оказался 41-летний оператор Валерий Махмудов. Он работал над такими проектами, как "Жена олигарха", "Мужу привет", "Ёлки 11", "Игра навылет" и другими.

Что касается личной жизни, то за плечами у Махмудова брак и дети. У Валерия есть сын Тео и дочь Софья от предыдущих отношений с коллегой по кино Ольгой Бобковой, компетентно сообщает Super.

К слову, впервые Кристину Асмус и Валерия Махмудова заметили еще весной прошлого года. Затем они попали в поле зрения журналистов летом, когда посетили кинопремьеру.

Напомним, что Кристина Асмус была замужем лишь раз. В 2013 году звезда комедийного сериала "Интерны" сочеталась браком с юмористом Гариком Харламовым. В 2014 году артистка родила ему дочь Анастасию. Однако спустя шесть лет пара оформила развод.

