Экипаж МКС экстренно эвакуировался из-за мощной вспышки на Солнце

На Международной космической станции (МКС) пришлось активировать протокол радиационной защиты Safe Haven. Об этом рассказал во вторник, 20 января, аналитик солнечной активности Бен Дэвидсон.

Как уточнил эксперт в социальной сети Х, экипаж станции экстренно эвакуировался в российский служебный модуль "Звезда" из-за экстремального солнечного радиационного шторма — он стал самым сильным за четверть века.

Модуль "Звезда" используется в качестве укрытия, поскольку этот отсек МКС обладает самой надежной радиационной защитой. Его алюминиевые стенки усилены внутренней компоновкой, а также баками с водой и топливом.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН подтвердила в своем Telegram-канале, что прошедший радиационный шторм стал самым сильным в XXI веке. Максимальные значения плотности солнечных протонов составили 37 000 единиц pfu (proton flux unit — 1 протон/(см²·с·ср)). За всю историю достоверных измерений, с 1976 года, самым мощным считается шторм 24 марта 1991 года с показателем 43 000 единиц.

В Институте прикладной геофизики рассказали ТАСС, что интенсивность магнитной бури на Земле снизилась, но она еще продолжается на уровне G1. Однако в лаборатории солнечной активности предупредили, что в ближайшее время геомагнитные индексы могут вернуться на уровень как минимум G4.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Вера Ларина рассказала, что улучшить состояние здоровья на фоне магнитных бурь поможет отказ от вредных привычек, полноценный сон, здоровое питание и прогулки на свежем воздухе. Важно своевременно проходить диспансеризацию, чтобы выявлять проблемы со здоровьем, а при подтверждении хронического заболевания необходимы регулярные наблюдения у лечащего врача.