Покинувшая Россию Ольга Бузова выступила с заявлением

Сегодня, 20 января, Ольга Бузова отмечает круглую дату. Звезде скандально известного реалити-шоу "Дом-2" исполнилось 40 лет. Свой юбилей поющая ведущая отправилась отмечать на Мальдивы. С собой Ольга прихватила маму.

С самого утра Бузова посвятила ей несколько теплых слов благодарности, а также не забыла про себя. "В этот день рождения я не хочу давать себе привычные обещания, чтобы стать лучше… Я больше не хочу копаться в себе — я уже все про себя знаю. Мне особенно важно именно сейчас осознать, как и в каком состоянии я живу, чтобы проживать свою жизнь, а не мчаться по ней с невероятной скоростью", - выступила с заявлением Бузова.

Ольга призналась, что хочет "разрешить себе жить", напомнить, что она у себя одна. Затем именинница поблагодарила всех, кто ее поздравил, подчеркнув, что для нее важно, что рядом с ней те люди, которые искренне ее любят, а не "по необходимости и выгоде" с ней.

"Вот она я — ваша Оля, которая взрослеет и живет на ваших глазах. Настоящая, настолько, насколько это сейчас возможно. В своем возрасте, в своей точке на карте мира. И, кажется, это и есть самый честный способ отметить, что жизнь идет", - заключила именинница в своем официальном телеграм-канале.

Бузова отметила, что у нее на этот год грандиозные планы, реализацию которых она начала с релиза новой песни "Разрешаю себе".

