Попытки западных государств между собой разговаривать "по понятиям" — это их выбор и право, но Россия не позволит себя в это втянуть. Такое заявление сделал во вторник, 20 января, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат высказался о конфликте между США и Европой вокруг Гренландии, который перешел в стадию угроз и отправки на спорный остров военнослужащих.

Как подчеркнул Лавров, мы будем вести дела с партнерами из стран мирового большинства и из западных стран, которые заинтересованы разговаривать с Россией, исключительно на основе принципов равноправия.

Глава МИД России также напомнил о стремлении большинства стран Запада продолжать использовать киевский режим для вооруженного противостояния с нашей страной. Лавров констатировал, что цель нанесения России стратегического поражения "уже так часто не звучит, но по всем признакам она сохраняется в головах и планах, прежде всего европейских лидеров", сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил, что восстановление диалога с Европой может начаться после смены нынешних европейских политических элит. Россия надеется на диалог с Европой, однако с ее действующим руководством это маловероятно.

Большой резонанс на Западе вызвало заявление Путина о том, что "европейские подсвинки" пытались поживиться на развале России, однако у них ничего не вышло. Российский лидер напомнил, что западные страны питали тщетные надежды разрушить нашу страну за короткое время.