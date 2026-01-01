Лавров: Начало 2026 года "побьёт все рекорды" по впечатляющим событиям

Глава МИД России Сергей Лавров назвал 2025 год насыщенным на события.

Однако начало 2026 года может "побить рекорды по впечатлительности", сообщил он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

В январе арестовали президента Венесуэлы Николоса Мадуро, начались угрозы США в адрес Кубы, американский лидер Дональд Трамп заявил о желании аннексировать Гренландию, произошли масштабные беспорядки в Иране, президент Болгарии Румен Радев ушел в отставку и ряд других не менее ярких событий.

"То, что вобрал в себя первый период двадцатидневный 2026 года, я думаю, побьёт все рекорды по впечатлительности, которые оставил после себя год 2025", - заметил глава российского МИД (цитата по "Интерфаксу"). 

