Ирина Аллегрова готовится стать прабабушкой

Сегодня, 20 января, свой день рождения отмечает прославленная певица Ирина Аллегрова. "Императрице" российской сцены исполнилось 74 года. По такому случаю артистка принимает поздравления.

Одним из первых обратился к имениннице автор-песенник, исполнитель, композитор Игорь Николаев. "Ирочка, с днем рождения! Будь здорова, спокойна и счастлива!" - коротко обратился к Аллегровой давний друг в своем официальном телеграм-канале.

А вот его коллега, композитор, продюсер Игорь Крутой оказался куда многословнее. Для начала он отметил, что они с Ириной Аллегровой уже давно сотрудничают и переживали разные периоды.

"Наши с Ирочкой творческие взаимоотношения претерпевали разные стадии от ежедневных горений и работы у рояля, в студии, в совместных турах до охлаждений и творческих пауз, после которых раздавался звонок и голос Императрицы строго, но кокетливо спрашивал: "А не пора ли уже написать новую песню?" - рассказал Крутой.

Далее композитор сообщил некоторые детали личной жизни Ирины Аллегровой. В частности, оказалось, что не так давно женился ее внук Александр, сын ее единственной дочери Лалы. "Дорогой Ирунчик, будь здоров и счастлив! Твоего Сашку мы женили, так что теперь будем ждать (страшно сказать) правнуков…" - заявил композитор, обращаясь к имениннице.

В заключение Игорь Крутой пожелал Ирине Аллегровой продолжать записывать песни и "кайфовать от жизни".

