На востоке Москвы мужчина украл из магазина 4 смартфона

В районе Преображенское полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже четырех смартфонов из магазина электроники. 43-летний покупатель пришел в торговый зал, взял один телефон и спрятал в карман куртки. Но на этом не остановился: обойдя витрину, забрал еще три и покинул магазин.

Позже пропажу обнаружили сотрудники и обратились в полицию. Подозреваемого выследили по камерам видеонаблюдения и задержали. Мужчина признался, что продал смартфоны случайным прохожим и уже успел потратить выручку. Сумма ущерба составила почти 250 тысяч рублей. Заведено уголовное дело.