Больные львята Шейла и Али получили шанс на вторую жизнь в Подмосковье

Эти глаза, полные боли и надежды, в самые последние дни уходящего года буквально взорвали интернет. Новость о травмированной львице, которую блогер с говорящей фамилией Котов держал в апартаментах Москва-сити, быстро разошлась по соцсетям. Хозяин животного называл себя долларовым миллионером и демонстрировал свою успешную жизнь в роскошных интерьерах, дорогих машинах, с маленькой львицей на руках. Впрочем, блогер не скрывал, что купил львенка по объявлению и использовал для создания видеороликов.

Для экзотического питомца мужчина, как он считал, делал все. При этом Котов не показывал, как выгуливал львенка. По его словам, питомец справлял нужду прямо в квартире, "где захочет".

Результатом такой любви стали переломы хвоста, трёх лап и позвоночника, кроме того, животное заболело вирусной лейкемией кошек. Львица не могла двигаться и даже лёжа испытывала нестерпимую боль.

"Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств и причин получения множественных телесных повреждений детёнышем льва. Прокурорами будет дана правовая оценка соблюдения требований федерального законодательства об ответственном обращении с животными, законности приобретения, содержания дикого животного", - сообщила Людмила Нефедова, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы.

Кошку волонтерам в критическом состоянии передал сам владелец. Теперь она живет в парке "Земля Прайда". Там ей дали имя Шейла. И она уже познакомилась с маленьким Али. У него похожие проблемы со здоровьем – боль в лапах. Они проходят реабилитацию под контролем ветеринаров.

"Сейчас львята находятся в специальном карантином домике, который находится за нами. Они не имеют контакта с животными парка. Они не могут находится на территории парка, потому что сейчас они проходят сложный период реабилитации почти под круглосуточным контролем", - сообщил Виктор Агафонов, директор парка-приюта для диких животных "Земля прайда".

Несмотря на положительную динамику в лечении Шейлы, расслабляться пока рано. Ей поставили еще один диагноз – гиперпаратиреоз. В результате несбалансированного питания и "квартирного" образа жизни львицы кальций стал вымываться из костей, сделав их практически прозрачными. Любое движение может привести к перелому.

На восстановление львицы могут уйти как недели, так и месяцы. После выздоровления и Шейла, и Али останутся в парке в компании 35 сородичей. Здесь львы, у каждого из которых своя непростая история, могут жить спокойно под контролем специалистов.