Жители Серпухова спасают от разрушения Храм Пресвятой Богородицы

Заделать трещины в сводчатом потолке, перебрать пол и подарить новую жизнь старинной церкви. Пока масштабная реставрация только в планах, жители подмосковного Серпухова ремонтируют Храм Пресвятой Богородицы своими силами, восстанавливая здание кирпичик за кирпичиком. И это вовсе не фигуральное выражение.

Перед началом службы в Храме Пресвятой Богородицы Серпухова вместе с прихожанами снег во дворе здания убирает и священник. Здесь все делают всё, ведь год назад местные жители решили спасти святыню, которой почти 500 лет и которая разрушалась буквально на глазах.

Храм середины 16 века приобрёл современный облик в 1721-м. В 30-е годы прошлого столетия в разгар антицерковной кампании службы здесь прекратились. Из церкви сделали продуктовый склад. И только сейчас, наконец, началось его восстановление.

В Южном приделе храма прихожане собираются на службу. Хотя всего в паре метров за еловой аркой продолжаются строительные работы. Закладывают несущий откос здания, разрушенный временем.

Среди того, что нужно сохранить, своды Монье, под которыми сейчас проводят богослужения. Сегодня их состояние представляют серьёзную угрозу и для верующих, и для служителей церкви. На потолке недавно появились трещины.

"Опасность в том, что если рушится одна опорная конструкция, то всё остальное перекрытие идёт в след за этим. Мы устроили подпорки в том проёме, который у нас аварийный, чтобы люди у нас ни в коем случае не пострадали", - пояснил протоиерей Павел Колосов, настоятель Покровского Храма Серпухова.

В данный момент идёт консервация храма. Сложности добавляет то, что многовековые стены здания выполнены из разных материалов. Теперь стены будут хранить и историю 21 столетия. Желающие со всей страны участвуют в проекте "Именной кирпичик".

"Семья из Москвы - семья Соболевых передала пожертвования и поучаствовать хочет, чтобы я подписал их имена на кирпичиках", - отметил Никита Легкодимов, председатель медицинской гильдии при Серпуховской Торгово-Промышленной Палате, предприниматель.

Более 500 прихожан внесли вклад в восстановление духовного центра. Их имена стали опорой храма. После завершения процесса консервации предстоит разработать проект реставрации. И уже с ним приступать к полноценным работам по восстановлению.